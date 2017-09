UEFA leitet Untersuchung gegen PSG ein

Frankreichs Vize-Meister geriet zuletzt mit spektakulären Transfers in die Schlagzeilen, nun kündigt Europas Fußball-Verband Prüfung des Finanzgebarens an

Nyon – Die UEFA hat eine Untersuchung gegen Paris St. Germain eingeleitet. Das gab der Europäische Fußball-Verband am Freitag auf seiner Website bekannt. Kontrolliert werden soll, ob Frankreichs Vize-Meister die Vorschriften des Financial Fair Play (FFP) einhält.

Die Pariser wurden in den letzten Wochen durch millionenschwere Transfers auffällig, so wurden Neymar von Barcelona und zuletzt Kylian Mbappé von der AS Monaco verpflichtet.

Die Untersuchungskammer der Finanzkontrollkammer werde ihren Fokus dabei "auf die Einhaltung des Klubs in Sachen Break-Even-Anforderungen, vor allem in Bezug auf die jüngsten Transferaktivitäten", hieß es. Vereinfacht schreiben die Regeln vor, dass ein Klub nicht wesentlich mehr ausgeben darf, als er einnimmt. Der Strafrahmen reicht von einer Ermahnung über Geldstrafen bis hin zum Ausschluss aus europäischen Bewerben.

In den kommenden Monaten werde sich die Kammer regelmäßig treffen, um alle Unterlagen, die den Fall betreffen, sorgfältig auszuwerten. Während der laufenden Untersuchungen will sich die UEFA nicht weiter zu dem Fall äußern.

222 Millionen Euro war den Franzosen Brasiliens Star Neymar wert, für das französische Talent Mbappé werden mehr als 180 Millionen fällig. Der 18-Jährige wird zunächst ausgeliehen und im kommenden Jahr fix verpflichtet – diese Variante wurde auch deshalb gewählt, um die Vorgaben des FFP zu umschiffen.

"Regeln für alle gleich"

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hatte vor wenigen Tagen im "kicker" agekündigt, die Lage auf dem in diesem Sommer massiv überhitzten Transfermarkt genau zu beobachten. Den Vorwurf, nur die kleinen Fische zu sanktionieren, wies der Slowene zurück. "Wir checken jeden Klub. Wir werden nach diesem Transferfenster und Abschluss unserer Prüfungen die Regeln genau anlegen, für alle gleich", sagte er. "Wenn wir unsere eigenen Regeln nicht respektieren, können wir dichtmachen. Dann wären wir ein zahnloser Tiger."

Der katarische PSG-Investor und Klubchef Nasser Al-Khelaifi wiederum hatte versicherte, trotz des enormen Transfervolumens die Regeln einhalten zu wollen. "Es hört sich seltsam an, aber wir werden mehr Geld verdienen, weil Neymar bei uns ist. Der Klub wird profitieren", behauptete er. (red – 1.9. 2017)