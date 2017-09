Trunkenheit am Steuer: Rooney festgenommen

Everton-Star im September vor Gericht

London – Wayne Rooney ist am frühen Freitagmorgen wegen Trunkenheit am Steuer vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei von Cheshire mittlerweile bestätigte, war der Rekordtorschütze des englischen Nationalteams unweit seines Wohnorts gestoppt und danach zum Verhör auf eine Polizeistation gebracht worden. Rooney wurde auf Kaution freigelassen und muss am 18. September vor Gericht erscheinen.

Der 31-jährige Rooney hat erst unlängst seinen Rücktritt aus dem Nationalteam verkündet. Zu Saisonbeginn war er nach 13 Jahren und 253 Toren für Manchester United zu seinem Jugendverein Everton zurückgekehrt. Dort hatte er sein Comeback mit zwei Toren in den ersten drei Ligarunden durchaus erfolgreich begonnen. (red, 1.9. 2017)