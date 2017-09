Wiener Restaurant "dasTURM" akzeptiert Bitcoins

Neuerung zum Bestandsjubiläum – Anzahl der Akzeptanzstellen in Österreich wächst

Während der Hype rund um die Kryptowährung Bitcoin anhält, gesellen sich immer mehr Anbieter hinzu, die auch Einkäufe und Konsumationen vor Ort damit bezahlen lassen. So gibt es in Wien etwa die Bar "Diesels", wo man die Rechnung bereits seit Jahren mit dem Digitalgeld begleichen kann. Zudem existieren auch Bitcoin-Automaten, wo sich die "BTC" abheben lassen.

Mittlerweile 130 Akzeptanzstellen in Österreich

Neu dabei ist jetzt "dasTURM", welches im 21. und 22. Stock des Immofinanz-Towers am Wienerberg residiert. "Speziell in der Gastronomie muss man sich stets neu erfinden", erklärt dazu Geschäftsführer Markus Schauer in einer Aussendung. Der Schritt erfolgt auch anlässlich des zehnjährigen Bestandsjubiläums des Lokals, das vom Restaurantführer Gault Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet wurde.

Die Anzahl der Bitcoin-Akzeptanzstellen ist in den letzten Jahren merkbar gewachsen. Das Portal Coinmap listet alleine für Wien mittlerweile 60 Dienstleister, Shops und Automaten die Bitcoins entgegen nehmen oder zur Verfügung stellen. Landesweit sind es etwa 130. (gpi, 01.09.2017)