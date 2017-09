TV- und Radiotipps für Sonntag

Das TV-Duell: Merkel – Schulz, Die geheime Welt des Essens: Du bist, was Du isst

Märchentag 14 in 24 Stunden: 3sat macht den Sonntag zum Märchentag und zeigt neben Neuverfilmungen wie Baron Münchhausen (2012) um 6.00 Uhr mit Jan Josef Liefers und Prinz Himmelblau und Fee Lupine (2016) um 13.15 Uhr auch alte Klassiker wie König Drosselbart (1984) um 15.15 Uhr. Bis 6.00, 3sat

Aus Grafenegg: Matinee mit Rudolf Buchbinder Mit fünf Jahren war Rudolf Buchbinder der jüngste Student, der jemals an der Wiener Musikhochschule aufgenommen wurde. Beim Grafenegg-Festival gibt der Starpianist zusammen mit Irena Gulzarova und dem Ensemble der Wiener Virtuosen eine Matinee mit den schönsten Klavierstücken von Haydn und Mozart. Bis 13.05, ORF 3

Orientierung Die Themen: 1) Gelebte Nächstenliebe: Pater Pedro und die "Müllmenschen". 2) Little Flower: Hilfe für die ehemalige "Kolonie der Aussätzigen". 3) DR Kongo: Kluge Unterstützung für Straßenkinder. Bis 13.00, ORF 2

Heimat, fremde Heimat 1) Afghanische Maturanten – Igasus. 2) Voice of Divercity – Harri Stojkas Roma-Musik-Workshop. 3) Weitblicke: Universitätsprofessor Johannes Huber untersucht seit Jahren die Entstehung des Menschen. Bis 14.00, ORF 2

Oktoskop: The Fortune you seek is in another Cookie (DK 2014, Johannes Gierlinger) Seine Reise auf der Suche nach dem Glück führt den experimentellen Dokumentarfilmer Johannes Gierlinger in verschiedene Erdteile. Um 21.55 Uhr folgt Take the Square. Oliver Ressler hat für seine Occupy-Doku Aktivisten in Athen, Madrid und New York vor die Kamera gebeten. Bis 23.55, Okto

Das TV-Duell: Merkel – Schulz Vor der Bundestagswahl am 24. September treffen die beiden Kanzlerkandidaten, Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD), zum ersten und einzigen Mal im Wahlkampf direkt aufeinander. Die senderübergreifenden Moderatorenpaare sind Maybrit Illner (ZDF) und Peter Kloeppel (RTL), Sandra Maischberger (ARD) und Claus Strunz (ProSiebenSat1).

Bis 21.50, ARD, RTL, Sat1 und ZDF

Die geheime Welt des Essens: Du bist, was Du isst (1/3) Die Muttermilch enthält alles, was das Baby benötigt: Fette, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien. Sobald der Mensch erwachsen ist, sucht er nach denselben reichhaltigen Inhaltsstoffen in seiner Ernährung. In dieser Episode wird dargestellt, wie die chemischen Zusammensetzungen von Nahrungsmitteln den menschlichen Körper aufbauen.

Bis 21.15, Servus TV

Exodus: Götter und Könige (Exodus: Gods and Kings, GBR/USA 2014, Ridley Scott) Christian Bale führt als Moses das israelitische Volk aus der Knechtschaft der Ägypter und findet in Joel Edgerton als einstigem Bruder seinen Erzfeind Pharao Ramses. Mit dabei sind Aaron Paul, Sigourney Weaver oder Ben Kingsley. Opulent inszeniert und bildgewaltig, wie man es von Ridley Scott (Gladiator oder Der Marsianer) gewohnt ist. Bis 22.35, ORF 1

Im Zentrum: Inszenierung, Strategie oder Inhalt – Was zählt wirklich im Wahlkampf? Gäste bei Claudia Reiterer: Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Josef Moser (jetzt ÖVP), Norbert Hofer (FPÖ), Werner Kogler (Die Grünen) und Irmgard Griss (Neos). Bis 23.05, ORF 2

Weiße Wut – Psychogramm eines Amokläufers Regisseur Arto Halonen zeichnet den Weg seines Protagonisten vom Mobbing-Opfer zum potenziellen Amokläufer nach und geht den Ursachen für die Wut auf den Grund bzw. zeigt Möglichkeiten, damit fertigzuwerden. Jahre der Therapie und seine Berufswahl haben Lauri geholfen, das Phänomen, das sich in ihm entwickelte, zu verstehen. Er hat die Profile von Massenmördern in Finnland und in anderen Ländern untersucht und herausgefunden, dass viele von ihnen aus weißer Wut handelten. Bis 0.15, ORF 2