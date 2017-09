General Motors heißt in Österreich fortan Opel

Namenswechsel nach Opel-Übernahme durch PSA

Wien/Rüsselsheim/Paris – Der Peugeot-Mutterkonzern PSA hat im August den Konkurrenten Opel vom US-Autokonzern General Motors übernommen. In diesem Zusammenhang wird nun die Österreich-Tochter General Motors Austria GmbH auf Opel Austria GmbH umgetauft.

"Nach 88 Jahren bei General Motors wollen wir unseren Weg, Zukunftstechnologien für alle zugänglich zu machen, als Teil der PSA-Gruppe und als deutsche Traditionsmarke fortsetzen", so Opel-Österreich-Chef Alexander Struckl am Freitag in einer Aussendung. (APA, 1.9.2017)