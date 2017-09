Pro und Kontra: Mehr Überwachung

Pro: Verunsicherung der Täter

von Conrad Seidl

Nein, es gibt keine perfekte Überwachung – und dennoch ist es sinnvoll, Überwachungssysteme dort auszuweiten, wo man Umtriebe von Kriminellen und Terroristen vermutet. Wir haben uns an Überwachungskameras gewöhnt, auch an die Möglichkeit, dass Telefonate unter Umständen – rechtsstaatlich genau definierten Umständen – abgehört werden können.

Es ist auch verständlich, dass die Sicherheitsbehörden Zugang zu jener verschlüsselten Kommunikation bekommen wollen, mit der sich ihre Gegner der inzwischen gewohnten Überwachung zu entziehen versuchen – in gewissen geschützten Umgebungen können sich Gefährder aller Art derzeit ziemlich sicher fühlen.

Dieses Sicherheitsgefühl gilt es aufzubrechen – auch indem Trojaner in virtuelle Räume eindringen, in denen sich Terroristen vernetzen können. Verunsichert man Verbrecher, dann machen sie Fehler – im realen Leben dienen oft simple Verkehrskontrollen dazu, Einbrecherbanden aufzuspüren oder aus einer gewissen Region zu vertreiben. Sie wissen ja nicht, dass die Kontrolle nicht spezifisch ihren Umtrieben gilt, und verraten sich, weil sie eben verunsichert sind. Ähnlich ist es mit elektronischen Systemen: Beamtete Hacker und vom Staat eingesetzte Bundestrojaner mögen nicht alles kontrollieren können, was Kriminelle und Terroristen planen. Aber wenn es ihnen das Leben jenseits der Legalität erschwert, ist schon viel gewonnen. (Conrad Seidl, 1.9.2017)