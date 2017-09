Morgen-Update für Sonntag, den 3.9.2017: Dönmez-Kritik an ORF, Atomwaffentest in Nordkorea und ÖFB Niederlage gegen Wales

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick zum Sonntagsfrühstück

[Wirtschaft] Ökonom Ernst Fehr: "Wir gehen nicht ins Bett, um Kinder zu machen"

[Inland] Efgani Dönmez wirft Tarek Leitner Naheverhältnis zu Christian Kern vor

[International] Konflikt verschärft: Japan bestätigt Atomwaffentest Nordkoreas

Endlich auf Augenhöhe: Heute findet das einzige TV-Duell im deutschen Wahlkampf statt. Herausforderer Martin Schulz will die Kanzlerin endlich direkt stellen und die Aufholjagd einleiten



[Sport] WM-Chance für ÖFB-Elf nach 0:1 in Wales nur noch theoretisch

[Lifestyle] Griensteidl, Cobenzl: Wie Lokale kreativ zwischengenutzt werden

[Wetter] Trüb und oft nass startet der Sonntag. Am Vormittag klingt der Regen im Süden auch immer mehr ab und konzentriert sich allmählich auf die Alpennordseite. 12 bis 20 Grad

[Zum Tag] Am 3.September 1999 startete auf RTL die Quizsendung "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch als Moderator. In Österreich wird das Format "Millionenshow" seit Oktober 2000 ausgestrahlt. Sieben Millionäre hat die Show in ihrer langjährigen Geschichte hervorgebracht.