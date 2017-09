Morgen-Update für Samstag, den 2.9.2017: Houston nach Harvey, Wirtschaft in Österreich und Harry Potter

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick zum Start ins Wochenende

[Panorama] Houston nach Harvey: Von Exkrementen, Schlangen und Explosionen

[Inland] Kommission zu totem Rekruten: Vorwürfe gegen Heer "entbehren jeglicher Grundlage"

[Wirtschaft] Österreichs Wirtschaft überwindet die Krise, Wachstumsprognose erhöht

[Gesellschaft] Die österreichischen Main Street Men bedienen mit Coversongs von Backstreet Boys und *Nsync ein Publikum, das in den 90er-Jahren noch pubertierte und nun zu beiden Bands abgehen kann

[Film] 19 Jahre später: Harry Potter brachte gestern, auf den Tag genau, seine Kinder zum Hogwarts Express

[Wissenschaft] Auf drei "Erdzwillingen" könnte es Wasser geben

[Wetter] Auch der Samstag verläuft ziemlich unbeständig. Im Großteil des Landes überwiegen die Wolken und von Vorarlberg über Salzburg bis nach Kärnten und die südliche Steiermark regnet es immer wieder. 9 bis 21 Grad

[Zum Tag] Am 2. September 1874 wurde in Wien der Grundstein für das Parlamentsgebäude an der Ringstraße gelegt. Derzeit wird es renoviert und die Möbel werden bald versteigert.