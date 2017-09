Katholischer Familienverband distanziert sich von "Oma-Streik"

Teilnehmer am "Oma-Streik" zieht sich nach Neonazi-Vorwürfen rund um Gertraud Burtscher zurück

Nachdem frühere Neonazi-Verbindungen der "Oma-Revolte"-Initiatorin Gertraud Burtscher öffentlich geworden sind, hat sich ein Mitveranstalter der Demo am Freitag von der Organisation zurückgezogen: Der Katholische Familienverband wird "nicht teilnehmen", hieß es aus dem Verband, nachdem er vom STANDARD mit den Vorwürfen konfrontiert worden war. "Wir wollen uns davon deutlich distanzieren", sagt eine Sprecherin.

Die geplante Rede der Vizepräsidentin, Irene Kernthaler-Moser, wurde abgesagt. Das politische Anliegen – gerechtere Frauenpensionen – unterstütze man aber weiterhin.

ÖVP, SPÖ und Grüne sagen ab

Auch die schwarzen und roten Seniorenvertreterinnen werden wegen der Vorwürfe nicht an der Demo am Heldenplatz teilnehmen, teilten Ingrid Korosec vom ÖVP-Seniorenbund und Elisabeth Pittermann vom SPÖ-Pensionistenverband in einer Aussendung mit. Unabhängig davon solle Kindererziehungsarbeit in Zukunft eine finanzielle Anerkennung erhalten, forderten sie.

Auch die Grünen distanzierten sich und sagten ihre Teilnahme ab: "Es gibt keine Basis für ein gemeinsames Auftreten oder eine Zusammenarbeit mit Einzelpersonen, die den Holocaust infrage gestellt, sich mit Holocaustleugnern solidarisiert und eine führende Rolle in einer wegen NS-Wiederbetätigung aufgelösten Organisation gehabt haben." (sterk, 1.9.2017)