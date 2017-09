Nach Fall in Rimini: Serie von Vergewaltigungen schockt Italien

Nach brutalem Fall in Rimini wurden weitere fünf Angriffe auf Frauen gemeldet

Rom – Eine Serie sexueller Angriffe auf Frauen hat die italienische Öffentlichkeit geschockt. Nach der Gruppenvergewaltigung einer jungen Polin und der Verletzung ihres Freundes am Strand von Rimini am Sonntag sind in zwei Tagen fünf Frauen sexuell attackiert worden. In einem Fall war wieder Rimini der Tatort.

Für Aufsehen sorgte unter anderem der Fall einer 81-jährigen Pensionistin, die am Mittwochvormittag von einem nigerianischen Asylsuchenden in einem Park in Mailand angegriffen und vergewaltigt wurde. Wegen anderer Missbrauchsfälle wurden drei Ausländer und ein Italiener angezeigt.

Bis zu 15 Personen in Rimini auf Fahndungsliste

Zugleich lief im Badeort Rimini die Fahndung nach einer nordafrikanischen Bande weiter, die die polnische Touristin und einen Transsexuellen vergewaltigt haben soll. Möglicherweise ist auch ein österreichisches Paar Opfer der Gruppe geworden. Auf der Fahndungsliste stehen bis zu 15 Mitglieder einer amtsbekannten Drogenbande aus Marokko und Tunesien.

2.333 Frauen in sechs Monaten vergewaltigt

Das Innenministerium berichtete, dass im ersten Halbjahr 2.333 Frauen in Italien vergewaltigt wurden. Wegen sexueller Delikte wurden in diesem Zeitraum 2.438 Personen angezeigt oder festgenommen, 904 davon Ausländer. Die Regierung kündigte einen Plan zur Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt an. Dafür machte man 60 Millionen Euro locker.

Staatssekretärin Maria Elena Boschi warnte vor der Kriminalisierung einiger Gruppen wie Migranten. Die ausländerfeindliche Lega Nord forderte die zwangsweise Hormonbehandlung, die sogenannte chemische Kastration, für Sexualtäter. (APA, 1.9.2017)