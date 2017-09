Start-up liefert Multisound-Streaming an Motorola

"Tempow" ermöglicht, Musik auf mehreren Bluetooth-Lautsprechern gleichzeitig abzuspielen

Das französische Start-up Tempow nutzt die diesjährige IFA in Berlin, um für seine seine Multi-Streaming-Lösung zu trommeln. Mithilfe der Tempow-Smartphone-App kann Musik auf mehreren Bluetooth-Lautsprechern oder Kopfhöreren gleichzeitig übertragen und abgespielt werden.

So kann man sich etwa ein vergleichsweise günstiges Multiroom-Soundsysystem in seiner Wohnung aufbauen. In einem kurzen Test funktionierte die Soundausgabe auf mehreren Boxen auch tadellos.

Moto X4 unterstützt Technologie

Tempow verkauft die Technologie allerdings nur an Smartphone-Hersteller. Der erste Kunde wurde am Donnerstag vorgestellt: Das neue Moto X4 von Motorola kommt mit der Technologie daher.

Damit mehre Geräte angesprochen werden können, hat Tempow ein eigenes Bluetooth-Protokoll entwickelt. (sum, 1.9.2017)