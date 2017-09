SPÖ klagt Kurz wegen der Behauptung, Haselsteiner unterstütze sie

Nachspiel des ORF-"Sommergesprächs" mit Sebastian Kurz: Die SPÖ klagt nun gegen eine falsche Behauptung

Wien – Die SPÖ hat nun ÖVP-Obmann Sebastian Kurz aufgrund einer Aussage im ORF-"Sommergespräch" am Montag geklagt. Kurz hatte dort erklärt, der Industrielle Hans Peter Haselsteiner habe 100.000 Euro an die SPÖ gespendet. "Das ist eine unhaltbare Unterstellung seitens Kurz", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Freitag.

SPÖ sieht "katastrophales Zeichen"

Kurz habe zwei Tage Zeit gehabt, die Vorwürfe zurückzunehmen: "Doch er schweigt zu den Lügen, die er vor einem Millionenpublikum verbreitet hat. Das ist auch ein katastrophales Zeichen für sein Demokratieverständnis. Kurz ist nicht Manns genug, eine Stellungnahme dazu abzugeben – geschweige denn, sich zu entschuldigen", kritisiert Niedermühlbichler. "Um die Glaubwürdigkeit der SPÖ zu wahren, sehen wir uns gezwungen, diesen Schritt zu setzen."

Geklagt wird der ÖVP-Chef auf Unterlassung und Widerruf. In der Unterlage heißt es außerdem, dass die SPÖ von Haselsteiner "keinerlei Spenden angenommen oder auch nur angeboten" bekommen habe.

Verschärfungen bei Parteienfinanzierung gefordert

Dennoch enthält das vor fünf Jahren beschlossene "Transparenzpaket" viele Schlupflöcher, vor allem bei der Parteienfinanzierung, wie eine Expertenrunde rund um den Politologen Hubert Sickinger am Freitag festhielt.

Wenn etwa kein Rechenschaftsberichts durch eine Partei erfolgt, sind keine Konsequenzen vorgesehen – und der Rechnungshof ist auch nicht in der Lage, die Bücher der Parteien von sich aus zu prüfen. So hat etwa die Kärntner FPÖ laut Sickinger von 2013 bis 2015 keine Rechenschaftsberichte abgelegt.

Dazu bleibt auch ein Überschreiten der erlaubten Wahlwerbungskosten von sieben Millionen Euro ohne Folgen, wenn eine Partei das nicht deklariert. Sickinger konstatiert insgesamt "unerklärlichen Lücken".

Der Rechnungshof kann allfällige Verstöße bei Spenden oder Sachleistungen nur auf Basis einer "Überprüfung" der Rechenschaftsberichte an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat melden. Sickinger will, dass das oberste Kontrollorgan der Republik der Parteien und Parlamentsklubs prüfen.

Limit für Großspenden senken

Das Verschleiern von Großspenden sollte unter Strafe gestellt werden. Das Limit zur unverzüglichen verpflichtenden Meldung von Großspendern wollen Sickinger, die Rechercheplattformen "Meine Abgeordneten" und "Dossier" sowie das Forum Informationsfreiheit abgesenkt wissen – und zwar von 50.000 auf 10.000 Euro absenken. Auch dass die Parteien nicht zur Veröffentlichung sämtlicher Vermögens- und Schuldenstände verpflichtet sind, kritisieren die Experten, zu denen neben Sickinger noch Marion Breitschopf (Meine Abgeordneten), Mathias Huter (Forum Informationsfreiheit) und Florian Skrabal (DOSSIER) gehören. Mehr Transparenz wünscht man sich auch bei Einkommen und Vermögen der Nationalratsabgeordneten. Einkommensquellen von Abgeordneten werden derzeit als Gesamtsumme ausgewiesen. Es sei daher nicht nachvollziehbar, wie viel konkret über welche Einkommensquelle erwirtschaftet wird. Werden die Listen von der Parlamentsdirektion aktualisiert, seien alte Informationen nicht mehr abrufbar. Abgeordnete müssten bisher auch keine Informationen zu Vermögen, Beteiligungen, Schulden und Verbindlichkeiten veröffentlichen. Gefordert werden deshalb umfassende Offenlegungspflichten nach dem Vorbild Großbritanniens. Punkto Lobbying moniert man, dass es die derzeitige Gesetzeslage nicht erlaube, nachzuvollziehen, welche Akteure mit welchen Ressourcen und mit welchen Zielen Lobbying betreiben. Zahlreiche Akteure wie Rechtsanwälte seien von der Registrierungspflicht gar nicht erfasst. Für etwaige Sanktionen gebe es keine zuständige Stelle. Kontakte zwischen Lobbyisten und Interessensvertretern mit politischen Vertretern seien für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar und würden oft nicht ausreichend dokumentiert. Weder gebe es eine automatische Veröffentlichung solcher Kontakte, noch würden diese auf Anfrage offengelegt. Etwaige Einflussnahmen auf Entscheidungen und Gesetzesentwürfe blieben so im Dunklen. In Sachen Medientransparenz und Inseratenaufträgen durch Ministerien, Gebietskörperschaften und staatsnahe Unternehmen plädieren die Experten für die Abschaffung der "Bagatellgrenze" von 5.000 Euro. Laut Rechnungshof entstehe dadurch nämlich eine Dunkelziffer von 30 bis 50 Prozent der gemeldeten Geldflüsse. Zudem fordert man ein starkes und internationalen Standards entsprechendes Informationsfreiheitsgesetz, dass den Bürgern Zugang zu Auskünften, Daten und Dokumenten des Staates einräumt. (APA, nw, 1.9.2017)