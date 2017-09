"NBA 2K18" wird zum "GTA" für Basketballspieler

Neuer Modus "Nachbarschaft" lässt Spieler in das Leben eines Athleten eintauchen

Die größte Neuerung der diesjährigen Auflage des Basketballspiels "NBA 2K" ist ausnahmsweise nicht technischer Natur. Wie der Hersteller in einer aktuellen Aussendung bestätigte, wird "NBA 2K18" Spielern neben klassischen Modi wie Karriere oder Meisterschaften erstmals ermöglichen, ein Leben als virtuelle Athleten zu führen.

Dazu führen die Entwickler einen Modus namens "Nachbarschaft" ein, der sich der Beschreibung nach ein wenig so anhört, als hätte sich 2K vom Schwesterstudio Rockstar und dessen Blockbuster "Grand Theft Auto" inspirieren lassen.

In the hood

In "Nachbarschaft" leben von Spieler kreierte Athleten "in einer nachbarschaftsähnlichen Umgebung mit diversen interessanten Orten, die man innerhalb der Häuserblocks besuchen kann, voller anderer Spielercharaktere und Nebencharaktere, mit denen man interagieren kann", heißt es von Seiten der Entwickler. So kann man etwa Stars wie Kyrie Irving im Friseursalon bei einer Rasur treffen, auf den Plätzen im Playground antreten, sich im Tattoo-Laden ein angesagtes Motiv stechen lassen, sich die neuesten Songs anhören oder bei einer Runde um den Block vor seinen Freunden mit der neuesten Ausrüstung angeben. Wie ein Spieler dieses Feature erlebt, werde dabei "fast ausschließlich von seinen Leistungen im Wettkampf beeinflusst".

nba 2k "Nachbarschaft"-Trailer zu "NBA 2K18"

Metagame

"NBA 2K18" führt außerdem "Road to 99" ein, das modusübergreifende Meta-Spiel, durch das Spieler dafür belohnt werden, ihre "Mein Spieler"-Gesamtwertung zu steigern, unabhängig davon, welche Spielmodi sie bevorzugen. Durch ein einheitliches Medaillensystem, das Pro-Am, Park und Karriere abdeckt, wird der Spielstil durch eine Kombination der Spielerattribute, Animationen und Medaillen definiert, während die Spieler nach einer Gesamtwertung von 99 streben.

Erscheinen wird "NBA 2K18" am 15. September für Windows-PC, PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360. Ab dem 8. September wird man auf PS4 und XBO einen kostenlosen Prolog spielen können, der die Reise in die Nachbarschaft einläutet. (zw, 1.9.2017)