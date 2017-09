Bitcoin surft auf Erfolgswelle der Onlinewährungen

Wert des Risikokapitalgebers Bitcoin Group binnen eines Monats fast versiebenfacht

Frankfurt – Der Hype um Bitcoin & Co. erfasst auch Unternehmen aus dem Umfeld dieser Internet-Währungen. Die Aktien der Bitcoin Group stiegen am Dienstag um fast 23 Prozent auf ein Rekordhoch von 52,65 Euro. Damit hat sich der Kurs binnen eines Monats fast versiebenfacht. "Das erinnert mich an die Jahrtausendwende", sagte ein Händler. "Damals ging alles mit 'Internet' im Namen weg wie geschnitten Brot. Heute greifen Anleger zu jeder Aktie mit 'Bitcoin' im Namen."

Die Bitcoin Group ist nach eigenen Angaben ein Risikokapitalgeber für Firmen, die sich mit Cyber-Währungen oder der dazugehörigen Blockchain-Technologie beschäftigen. Ihre bislang einzige Beteiligung ist Bitcoin Deutschland, die eine Handelsplattform für die gleichnamige Internet-Währung betreibt. (Reuters, 1.9.2017)