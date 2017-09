Instagram: Stories nun auch über Web-Version abrufbar

Fotodienst weitet Funktionen der Web-Version aus – Auch Upload in den kommenden Monaten

Instagram erlaubt nun in der Web-Version die Ansicht von Stories. Dies war zuvor auf die App beschränkt, in Kürze soll dies auch über den Desktop und die mobile Web-Ausgabe möglich sein. Nutzer können mittels Pfeilen zwischen den Stories navigieren. Das Update soll in Kürze die ersten Nutzer erreichen.

Upload über mobile Web-Version

Ferner plant das Service einen Upload von Bildern und Stories über die mobile Web-Version zu erlauben. Dies soll in den kommenden Monaten ausgerollt werden. Von den Plänen ausgeschlossen ist die Desktop-Version – auch auf Nachfrage von The Verge wurde betont, dass man dies nicht implementieren werde. (red, 01.09.2017)