Oma-Revolte: Gertraud Burtscher war in Neonazi-Parteien aktiv

Die 74-jährige Gertraud Burtscher engagierte sich in den 1980er-Jahren in der NDP von Norbert Burger

Wie die "Wiener Zeitung" am Freitag berichtet, gehörte die 74-jährige Gertraud Burtscher, die sich in den vergangenen Monaten unter dem Schlagwort "Oma-Revolte" für höhere Frauenpensionen starkmachte, in den 1980er-Jahren zum Kader der Nationaldemokratischen Partei (NDP) von Norbert Burger.

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) listet Burtscher im "Handbuch des Rechtsextremismus" unter dem Namen Gertraud Orlich als NDP-Mitglied auf. Orlich war der Nachname von Burtschers erstem Ehemann.

Auch in der Österreichischen Bürgerpartei (ÖBP) war Burtscher nach eigenen Angaben zumindest 1983 als Obmann-Stellvertreterin tätig. Die ÖBP ist eine Abspaltung der NDP.

Holocaust? "Das wird schon alles so sein"

Burtscher will sich gegenüber der "Wiener Zeitung" heute nicht mehr daran erinnern, dass sie auch in einer Publikation des Holocaoust-Leugners Gerd Honsik veröffentlicht habe. Den Holocaust erkenne sie an, sagt sie in einer Stellungnahme: "Selbstverständlich. Das wird schon alles so sein." (red, 1.9.2017)