Morgen-Update für Freitag, den 1.9.2017: Wahlkampffinanzierung, Trumps Mauer und neue Abgastests

Guten Morgen! Zum Start in den September, hier Ihr Nachrichtenüberblick

[Inland] Kurz ist Spendenkaiser, Strache gibt den Asketen: Der STANDARD gibt einen Überblick, welche Beträge die Parteien bisher lukriert haben

Tiervermittlung im Internet soll wieder erlaubt werden

[International] Trump lässt Prototypen seiner Grenzmauer bauen

[Wirtschaft] Neue Abgastests können Autos teurer machen: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema

[Lifestyle] "King of Bling" Philipp Plein im Höhenflug

[Wissenschaft] 13.000 Jahre altes menschliches Skelett dank Tropfstein auf der Hüfte datiert

[Wetter] Am Freitag fällt von Vorarlberg bis Oberösterreich und Oberkärnten wiederholt starker und teils gewittrig durchsetzter Regen. Aufgrund der großen Regenmengen steigt hier lokal die Überflutungs- und Murengefahr an. 12 bis 26 Grad



[Zum Tag] Am 1. September 1985 wurde das Wrack der Titanic, die am 15. April 1912 auf der Jungfernfahrt von Southampton nach New York gesunken war, in fast 4000 Metern Tiefe, vor Neufundland entdeckt. In 15 bis 20 Jahren könnten die Überreste komplett verschwunden sein.