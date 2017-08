US Open: Thiem in vier Sätzen in die dritte Runde

Österreicher hatte den US-Youngster Taylor Fritz zwei Sätze lang im Griff, dann wurde es eng – Nächster Gegner: der Franzose Adrian Mannarino – Federer musste über fünf Sätze

New York – Dominic Thiem ist am Donnerstag in die dritte Runde der US Open eingezogen. Der 23-jährige Österreicher, in New York als Nummer 6 gesetzt, bezwang den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 6:4, 4:6 und 7:5. Im vierten Satz wehrte Thiem gegen die 19-jährige Nummer 108 der Welt drei Satzbälle ab.

Gegen Mannarino um das Achtelfinale

Nächster Gegner ist Adrian Mannarino. Der als Nummer 30 gesetzte Franzose setzte sich gegen Bjorn Fratangelo (USA) mit 6:3,6:7(4),6:1,6:2 durch. Gegen den 29-jährigen Mannarino hat Thiem in bisher fünf Begegnungen eine weiße Weste. Zwei dieser Begegnungen fanden in diesem Jahr in Acapulco und Cincinnati statt, in beiden Achtelfinali gewann Thiem in zwei Sätzen.

Sollte Thiem sich durchsetzen und sein insgesamt schon siebentes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen, dann könnte er wie im Vorjahr wieder auf den Argentinier Juan Martin Del Potro treffen. 2016 hatte Thiem bei seinem Debüt im Arthur Ashe Stadium wegen einer Knieverletzung beim Stand 3:6,2:3 aufgeben müssen.

Federer hatte schwer zu kämpfen

Auch der 19-malige Grand-Slam-Champion Roger Federer hat sich nach einigen bangen Momenten in die dritte Runde gekämpft. Der an Position drei gesetzte Schweizer gewann in 3:08 Stunden mit 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2 gegen den Russen Michail Juschni und musste wie bereits zum Auftakt über fünf Sätze gehen.

Noch nie zuvor in seiner Karriere hatte Federer in den ersten beiden Partien eines Majors über die volle Distanz gehen müssen. "Diese langen Spiele bereiten mir eine Menge Spaß. Jetzt sollte ich warm gespielt sein", sagte der 36-Jährige, der in Flushing Meadows insgesamt fünf Titel holte – seinen letzten 2008. (red, APA, sid, 1.9.2017)