Capitals unterliegen Jyväskylä bei Heim-Premiere 1:3

Auch KAC verlor – 2:4 gegen Titelverteidiger Frölunda

Wien/Klagenfurt – Für Österreichs Eishockey-Clubs gibt es in der Champions Hockey League gegen nordeuropäische Gegner weiter nichts zu holen. Meister Vienna Capitals verlor bei der Heim-Saisonpremiere gegen den finnischen Tabellenführer Jyväskylä 1:3. Nach dem 1:4 auswärts blieb den "Caps" eine Revanche ebenso verwehrt wie dem KAC. Denn die Klagenfurter unterlagen Frölunda Göteborg 2:4.

In der mit etwa 3.400 Zuschauern besuchten Albert-Schultz-Halle zogen die finnischen Gäste rasch ihr dominantes und eisläuferisch starkes Spiel auf. Österreichs Meister versuchte bei seiner Saison-Heimpremiere mit körperbetontem Spiel dagegenzuhalten, und schaffte dies auch phasenweise – wenn er in die Zweikämpfe kam.

Angeführt vom erst 18-jährigen nur 1,70 m großen Jerry Turkulainen gingen die Finnen daher "nur" mit einem 1:0-Vorsprung ins Schlussdrittel. Nachdem Juuso Puustinen früh im Powerplay auf 2:0 erhöhte (53.), drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer. In Unterzahl erhöhte Hytönen jedoch ins leere Tor (56.), 18 Sekunden vor Schluss gelang Sascha Bauer das Ehrentor für die "Caps", bei denen Riley Holzapfel im zweiten Drittel die Stange getroffen hatte.

"Ich bin mit dem dritten Drittel sehr zufrieden. Darauf können wir aufbauen, denn da waren wir sehr hungrig", sagte Capitals-Trainer Serge Aubin und betonte: "Wir kommen nun besser in Fahrt, das stimmt mich positiv. Bereits am Samstag geht es im Heimspiel gegen den weißrussischen Gegner Grodno (19.30 Uhr) weiter. "Wir wollen gewinnen und mit einem guten Gefühl in die EBEL starten", erklärte Aubin.

Ebenso eine Heimniederlage bezog der KAC, der bei seiner 2:4-Niederlage wie schon im Hinspiel (1:2) gegen das favorisierte Frölunda Göteborg das Nachsehen hatte. Die Klagenfurter verbuchten den engagierteren Beginn für sich, die ersten zwei Tore erzielte aber der schwedische Titelverteidiger.

Marco Richters Powerplaytreffer nach Koch-Assist noch vor der ersten Pausensirene sorgte für Spannung (20.), doch nach zwei frühen Toren im Mitteldrittel spielten die Schweden ihre Klasse aus und den Vorsprung im Schongang heim. Am vierten Spieltag treffen die Klagenfurter am Samstag auf Gap Rapaces (19.30 Uhr). Den ersten Vergleich mit dem französischen Meister gewannen die "Rotjacken" auswärts mit 6:3. (APA, 31.8.2017)

Ergebnisse Champions Hockey League vom Donnerstag:

Gruppe C:

Vienna Capitals – JYP Jyväskylä 1:3 (0:1,0:0,1:2)

Tore: Bauer (60.) bzw. Kanninen (4.), Puustinen (53./PP), Hytönen (56./SH/EN). Strafminuten: 6 bzw. 8.

EV Zug – Neman Grodno (19.45)

Nächste Spiele am Samstag: Capitals – Grodno (19.30), Zug – Jyväskylä (17.00)

Gruppe H:

KAC – Frölunda 2:4 (1:2,1:2,0:0).

Tore: Richter (20./PP), S. Geier (40.) bzw. Lasch (14.), Olsen (17.), Grundström (23.), Lundqvist (27.). Strafminuten: 8 bzw. 6.

Lions Zürich – Gap Rapaces



Nächste Spiele am Samstag: KAC – Gap (19.30), ZSC-Frölunda (19.45)