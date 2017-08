Sensation zum EM-Auftakt: Finnland schlägt Frankreich

Ex-Europameister musste sich Underdog mit 84:86 geschlagen geben – Georgien überrascht gegen Litauen

Helsinki/Tel Aviv – Georgien hat bei der Basketball-EM für die erste Überraschung gesorgt. Das Team um Sasa Patschulia vom NBA-Champion Golden State Warriors schlug den Medaillenkandidaten Litauen zum Vorrundenauftakt in Tel Aviv/Israel 79:77 (34:39). Bester Werfer des packenden Spiels war der Georgier Tomike Shengelia (29 Punkte).

Deutschland ist in der Gruppe B nach einem 75:63 (39:33)-Sieg gegen die Ukraine Zweiter hinter Italien, das Gastgeber Israel am Abend klar mit 69:48 (36:32) bezwang. Die Deutschen, die NBA-Profi Dennis Schröder in ihren Reihen haben, treffen am Samstag (14.45 Uhr MESZ/telekomsport.de) auf die Georgier.

Auch in der Gruppe A gewann ein Underdog. Finnland unter Coach Henrik Dettmann besiegte den früheren Europameister Frankreich mit 86:84 (72:72, 32:33) nach Verlängerung. Ansonsten setzten sich die Favoriten durch. Slowenien schlug Polen 90:81 (53:46), Goran Dragic war mit 30 Punkten Topscorer beim Sieger. Griechenland ließ Island beim 90:61 (37:33) wie erwartet keine Chance. (sid, 31.8.2017)

Donnerstag-Ergebnisse der Auftaktspiele der Basketball-EM der Männer:

Gruppe A in Helsinki:

Slowenien – Polen 90:81, Island – Griechenland 61:90, Frankreich – Finnland 84:86 n.V.

Gruppe B in Tel Aviv:

Deutschland – Ukraine 75:63, Litauen – Georgien 77:79, Italien – Israel 69:48