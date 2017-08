Rechtspopulistische AfD legt im ARD-"Deutschlandtrend" weiter zu

Union in Umfrage etwas schwächer – SPD wieder mit leichtem Zugewinn

Berlin – Gut drei Wochen vor der deutschen Bundestagswahl legt die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) im ARD-"Deutschlandtrend" weiter zu. Die Partei verbesserte sich in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf elf Prozent und würde damit als drittstärkste Kraft in den Deutschen Bundestag einziehen.

Anfang August hatte die AfD in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap noch bei acht Prozent gelegen. In der Sonntagsfrage bleibt die Union mit 37 Prozent stärkste Kraft, verliert aber einen Zähler im Vergleich zur Vorwoche. Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und erreicht 23 Prozent. Die Linken und Grünen sieht die Umfrage stabil bei neun beziehungsweise acht Prozent. Die FDP kommt ebenfalls auf acht Prozent, einen Punkt weniger als in der Vorwoche.

Für den "Deutschlandtrend" im Auftrag der ARD-Tagesthemen befragte Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.411 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte deutschlandweit. Der angegebene Fehlerbereich liegt bei 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten, die Werte können also nach oben oder unten abweichen.

Infratest dimap fragte auch nach den bevorzugten Koalitionen der Wähler. Die Fortführung der Großen Koalition halten demnach 44 Prozent der Befragten für eine sehr gute oder gute Zusammensetzung für die künftige deutsche Bundesregierung. Ein schwarz-gelbes Bündnis befürworten 43 Prozent, eine schwarz-grüne Koalition kommt auf 32 Prozent Zustimmung.

Eine sogenannten Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP halten nur 27 Prozent für eine gute oder sehr gute Variante. Eine Verbindung aus SPD, Linke und Grünen sehen ebenfalls lediglich 27 Prozent der Befragten als gute oder sehr gute Zusammensetzung für eine Regierungskoalition an. (APA, 31.8.2017)