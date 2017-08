PSG: Zuerst Leihe, dann 180 Millionen Euro für Mbappe

Paris Saint-Germain holt nach Neymar auch Kylian Mbappe vom AS Monaco. Damit kann der Stürmer nächstes Jahr zum zweitteuersten Spieler der Fußballgeschichte werden

Paris – Paris Saint-Germain hat den nächsten Megatransfer eingefädelt. Frankreichs Fußball-Vizemeister, der in diesem Sommer bereits Neymar um 222 Millionen Euro aus Barcelona geholt hatte, gab am Donnerstag die Verpflichtung von Kylian Mbappe offiziell bekannt.

Der 18-jährige Stürmer kommt vorerst leihweise von Meister AS Monaco, im nächsten Jahr sollen 180 Millionen Euro Ablöse für ihn fällig werden.

Mbappe, der in der vergangenen Saison mit 15 Treffern maßgeblich an der Meisterschaft von Monaco beteiligt war, bildet in Zukunft einen Traumsturm mit Neymar und dem Uruguayer Edinson Cavani. Er war auch bei Real Madrid und Manchester City als Neuzugang gehandelt worden. (APA, red, 31.8.2017)