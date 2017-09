Westenthaler geht gegen User vor, die Tweet von Kern-Sohn teilten

Ex-BZÖ-Politiker stellte medienrechtliche Anträge, weil Tweets die Unschuldsvermutung verletzt haben sollen

Mehrere Twitter-Nutzer haben in den vergangenen Tagen Post von der Anwaltskanzlei Gheneff-Rami-Sommer erhalten. Sie alle hatten am 15. August einen Tweet von Kanzlersohn Niko Kern geteilt, in dem dieser an "Schandtaten des inneren ÖVP/FPÖ-Zirkels" erinnerte. Angehängt war eine Grafik aus dem Kurier, in dem Gerichtsurteile und laufende Prozesse gegen Politiker, Berater und Lobbyisten aus der letzten ÖVP-BZÖ-Regierung aufgelistet waren. Darunter eben auch Peter Westenthaler, der laut dieser Grafik wegen "Untreue und Betrug" zu "10 Monaten unbedingt" verurteilt worden war.

Rechtsmittel erhoben

Doch tatsächlich hat Westenthaler gegen dieses Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Rechtsmittel erhoben, weshalb die Verurteilung noch nicht rechtskräftig ist. Deshalb wirft er den Beklagten vor, die Unschuldsvermutung verletzt zu haben. Westenthaler will von ihnen hohe Entschädigungszahlungen. Doch der Fall ist knifflig, da die Rechtslage nicht ganz eindeutig ist.

Möglicherweise Zitatrecht

"Wenn ein Tweet lediglich unkommentiert geteilt wird, könnte ein solcher Retweet vom Zitatrecht geschützt sein", sagt Jurist Alexander Nessler von der Kanzlei Maria Windhager, die auch den STANDARD in Medienfragen berät. Anders wäre das, wenn sich die Verbreiter inhaltlich mit dem Zitat identifizieren; etwa, wenn sie es selbst zusätzlich positiv kommentieren, so Nessler.

"Nervlich sehr zusetzt"

Dem STANDARD sind mehrere Nutzer bekannt, die von Westenthaler verklagt wurden. "Ich kann mir weder Strafe noch Anwalt leisten", sagt eine Betroffene, der die Causa "nervlich sehr zusetzt". Niko Kern hat selbst noch keine Anwaltspost erhalten. Weder Peter Westenthaler selbst noch seine Anwaltskanzlei waren für eine Stellungnahme erreichbar. (Fabian Schmid, 1.9.2017)