Canadi-Rückkehr nach Vorarlberg

Austria Lustenau verpflichtete Canadi-Sohn und Ghanaer Ashimeru

Lustenau – Der Fußball-Erste-Liga-Verein Austria Lustenau hat am Donnerstag kurz vor Transferschluss noch zwei 19-jährige Spieler verpflichtet. Neben Marcel Canadi, Sohn von Ex-Rapid- und -Altach-Trainer Damir Canadi, wechselt auch das ghanaische Talent Majeed Ashimeru leihweise ins Ländle. Canadi war als offensiver Mittelfeldspieler zuletzt bei Mönchengladbach II tätig und unterschrieb für drei Jahre. Davor spielte er bis 2012 im Nachwuchs des FK Austria Wien und ließ sich danach in Vorarlberg in der Akademie ausbilden.

Ashimeru wechselte erst Donnerstag von der West African Football Academy in Ghana zu Red Bull Salzburg. Der Meister stattete ihn mit einem Vertrag bis 2021 aus. Um ihm Spielpraxis zu ermöglichen, wechselt der defensive Mittelfeldakteur als Kooperationsspieler bis zum 30. Juni 2018 nach Lustenau. (APA, red, 31.8.2017)