Veton Berisha stürmt für Rapid Wien

23-jähriger Norweger unterschreibt bis 2020 – Sportchef Bickel: "Spielwitz, der unserer Mannschaft guttun wird"

Wien – Neuzugang bei Rapid Wien: Der 23-jährige Veton Berisha unterschrieb am Donnerstag einen Dreijahresvertrag. Der norwegische Stürmer stand zuletzt in der zweiten deutschen Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag. In 68 Einsätzen kam er auf zwölf Tore und elf Assists. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Sportgeschäftsführer Fredy Bickel in einem ersten Statement: "Berisha ist vom Profil her genau jener Stürmer, den wir gesucht haben. Er stand bereits seit längerem auf unserer Liste. Er bringt eine Grundschnelligkeit, mentale Stärke und durch seine Art auch den gewissen Spielwitz mit, der unserer Mannschaft guttun wird."

Berisha wird bei Rapid mit der Nummer 9 spielen. Das Transferprogramm der Hütteldorfer ist damit abgeschlossen. (red, 31.8.2017)

Rapid Wien:

Zu:

Boli Bolingoli-Mbombo (BEL, Club Brügge)

Philipp Prosenik (WAC/nach Leihe zurück)

Lucas Galvao (BRA, Altach)

Thanos Petsos (GER/GRE, Werder Bremen/Leihe)

Veton Berisha (SpVgg Greuther Fürth)

Ab:

Jan Novota (SVK, VSC Debrecen)

Arnor Ingvi Traustason (ISL, AEK Athen/Leihe)

Tomi (ESP)

Christoph Schößwendter (Union Berlin)

Maximilian Entrup (St. Pölten/Leihe)

Mate Jelic (CRO, Rijeka/Leihe)

Paul Gartler (Kapfenberg/Leihe)

Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam)

Dejan Ljubicic (Wiener Neustadt/Leihe/Kooperationsspieler)

Alex Sobczyk (St. Pölten/Leihe)