Spotify: Axwell & Ingrosso lieferten Österreichs Sommerhit

Der weltweite Rekordbrecher "Despacito" schafft es hierzulande nur auf Platz 6 der Spotify-Sommerhits

Audiostreaming-Dienst Spotify hat die Liste der zwischen 21. Juni und 27. August am öftesten in Österreich abgerufenen Songs veröffentlicht. Der globale Superhit "Despacito", der sogar einen neuen YouTube-Rekord aufstellen konnte, befindet sich hierzulande nur auf Platz 6. Den Spitzenrang belegt Axwell Ingrosso mit "More Than You Know". Darauf folgen Imagine Dragons ("Thunder") und Robin Schulz/James Blunt ("OK).

Spotify hat eine eigene Playlist erstellt, mit der Nutzer sich die beliebtesten Sommerhits anhören können. Der Service ist der weltweit größte Audiostreaming-Anbieter. Dahinter findet sich Apple Music wieder. (red, 31.8.2017)