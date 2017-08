Kurz installierte zweiten ÖVP-Generalsekretär

Stefan Steiner Co-Parteimanager neben Elisabeth Köstinger

Wien – ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat laut "Presse" neben Elisabeth Köstinger einen zweiten Generalsekretär installiert: seinen langjährigen Weggefährten Stefan Steiner. Der 39-Jährige war zuletzt Leiter der neuen Integrationssektion im Außenamt, zuvor war er bereits Bürochef von Kurz im Integrationsstaatssekretariat.

Kommuniziert wurde die Personalentscheidung bisher nicht offensiv. In der Volkspartei heißt es nun, Steiner sei aber bereits am 11. Juni zum Co-Generalsekretär bestellt worden. Warum er dann nicht gleichzeitig mit Köstinger in diese Funktion gekommen sei? Weil die Personalentscheidungen eben erst nach und nach getroffen worden seien, so die Auskunft der Partei.

Köstinger soll die Partei nach außen vertreten, Steiner trage die Verantwortung für die "programmatische Linie und Strategie", dazu komme noch Axel Melchior als Geschäftsführer, der für Finanzen und Organisatorisches zuständig sei. (red, 31.8.2017)