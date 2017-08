Management studieren in Steyr

International handlungsfähig und interkulturell kompetent zu sein, ist im Zeitalter der globalen Wirtschaft ein oftmals entscheidender Erfolgsfaktor. Entsprechend wird an der Fakultät für Management in Steyr die Internationalität gelebt und kontinuierlich weiter ausgebaut.

Praxisgeleitete Lehre und Forschung auf höchstem Niveau mit Partnern auf der ganzen Welt ermöglicht den Studierenden, sich hochaktuelles Know-how in allen Managementdisziplinen anzueignen. Mehr als 120 Hochschulpartnerschaften auf der ganzen Welt eröffnen Studierenden und Lehrenden beste Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln und sich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterzuentwickeln. Diese internationale Vernetzung gewährleistet auch, dass die Managerinnen und Manager von morgen bestens auf die sich ändernden Rahmenbedingungen einer globalen Wirtschaft vorbereitet sind.

Abgerundet wird diese internationale Ausrichtung durch interdisziplinäre Forschung, deren Ergebnisse bei wissenschaftlichen Tagungen auf der ganzen Welt präsentiert werden sowie durch das eigenständige Ausrichten internationaler Konferenzen. Darüber hinaus vernetzen Veranstaltungen wie diverse Fachtagungen, "Management-Talk", "International Fair", "International Week" u.v.m. die Studierenden, Alumni, Lehrenden und Wirtschaftspartner.

Rankings belegen hohe Ausbildungsqualität

Insgesamt werden sechs Bachelor- und fünf Masterstudiengänge am Campus Steyr angeboten und nach dem Studium steht eine Karriere in der Produktion, dem Controlling, der Logistik, dem Export, dem Vertrieb, im Bereich Marketing, E-Business, Projektmanagement, Prozessmanagrment oder Finance offen. Nationale und internationale Rankings bestätigen Jahr für Jahr, dass die Fakultät für Management in Steyr zu einer der besten Ausbildungseinrichtungen im Business-Bereich gehört.

www.fh-ooe.at/campus-steyr