Japan als drittes Team für WM 2018 qualifiziert

2:0 gegen Australien sicherte die Sechste Teilnahme in Serie

Saitama – Japan hat sich mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Australien vorzeitig für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Japaner gewannen in Saitama dank Toren von Takuma Asano (41.) and Yosuke Ideguchi (82.). Durch den Erfolg sind sie in der Gruppe B vor dem letzten Spieltag nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen und nehmen zum sechsten Mal in Serie an einer WM teil.

Neben Gastgeber Russland haben sich auch schon Rekordweltmeister Brasilien und der Iran für die Endrunde im kommenden Jahr qualifiziert. (APA; 31.8.2017)