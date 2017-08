Elefantenmädchen in Schönbrunn feiert vierten Geburtstag

Iqhwas Geburt war weltweite Sensation – Wiegt bereits mehr als eine Tonne

Wien – Am kommenden Montag feiert das Elefantenmädchen Iqhwa im Tiergarten Schönbrunn seinen vierten Geburtstag. "Iqhwa wird eine Heu-Geburtstagstorte gespickt mit Obst bekommen, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter Tonga und ihrer Halbschwester Mongu mit Sicherheit blitzschnell vernaschen wird", kündigte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter an.

Iqhwas Geburt am 4. September 2013 war laut Tiergarten eine weltweite Sensation. Sie ist der erste Elefant, der durch künstliche Besamung mit tiefgefrorenem Sperma eines Wildbullen gezeugt wurde. Ihr Vater lebt in Südafrika, ihre Mutter Tonga ist in Schönbrunn zuhause. Iqhwa hat sich ganz prächtig entwickelt. Stolze 1.051 Kilogramm bringt das Elefantenmädchen bereits auf die Waage.

Das tägliche Training macht ihr nicht nur großen Spaß, sie ist dabei auch irrsinnig schnell und brav. "Iqhwa hat spielerisch gelernt, sich auf Zuruf ihrer Pfleger hinzulegen oder ihre Ohren und Füße zu zeigen. Das ist wichtig, wenn eine Fußpflege nötig ist oder der Tierarzt für eine Untersuchung kommen muss", berichtete Schratter. Mit vier Jahren ist Iqhwa noch ein verspieltes Jungtier. Egal, ob der Strahl aus der Dusche, die Schlammsuhle, Reifen oder die anderen Elefanten: Alles lädt Iqhwa zum Spielen ein und so hält sie die gesamte Schönbrunner Elefantenherde ordentlich auf Trab. (APA, 31.8.2017)