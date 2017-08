Steirischer IT-Dienstleister C3 mit vier Millionen Euro überschuldet

C3-Holding GmbH und Tochter C3-Service GmbH haben am Handelsgericht Graz Insolvenz angemeldet

Die oststeirische C3-Holding GmbH und deren Tochter C3-Service GmbH haben am Handelsgericht Graz Insolvenz angemeldet. Die Überschuldung der Firmen beträgt zusammen fast 4 Mio. Euro. Betroffen sind 24 Dienstnehmer und 36 Gläubiger. Die beiden Firmen befassen sich mit Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Handel mit Waren aller Art, Dienstleistungen im Bereich EDV, Marketing und Consulting.

Kundenbindungsprogramms für den Offlinehandel

Die Geschäftsidee der C3 ist die Entwicklung und der Vertrieb eines neuartigen Kundenbindungsprogramms für den Offlinehandel. Dieses hätte durch die Transformation händlerrelevanter Informationen präzisere Marktanalysen für Bewegungen am Börsen- und Finanzmarkt ermöglichen sollen. Ein einfaches Bezahlsystem soll ebenfalls beinhaltet gewesen sein. Laut dem Kreditschützer AKV sind zwar erhebliche finanzielle Mittel von Gesellschafterseite bzw. über Investoren eingebracht worden. Eine Marktreife des Produktes konnte aber trotz Knüpfung internationaler Kontakte nicht erreicht werden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Da keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung standen und außergerichtliche Sanierungsbemühungen gescheitert sind, haben sowohl die C3-Holding GmbH als auch deren Tochter C3-Service GmbH Anträge auf Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt.

Kaum Aktiva

Die C3-Holding GmbH in Markt Hartmannsdorf war für die Finanzierung und Marktentwicklung zuständig, die C3-Service GmbH für die technische Entwicklung sowie Vertrieb und Marketing. In der Holding waren keine Dienstnehmer beschäftigt, bei der C3-Service GmbH waren es bis zu 24, so der AKV. Von diesen haben allerdings mehr als die Hälfte vor der Antragstellung das Unternehmen verlassen.

Die Verbindlichkeiten der C3-Holding GmbH belaufen sich auf rund 3,5 Mio., denen kaum wahrnehmbare Aktiva gegenüber stehen. In den Passiva sind auch Forderungen verbundener Unternehmen enthalten, die erst zu prüfen seien. Die Passiva der C3-Service GmbH werden mit rund 0,47 Mio. Euro angegeben, es existieren kaum Aktiva.

Angestrebt wird die Hereinnahme frischer Finanzmittel über neue Investoren, entsprechende Gespräche sollen bereits geführt werden. Die C3-Holding GmbH soll mit der C3-Service GmbH zusammengeführt werden. Eine Fortführung der Holding ist dann angestrebt. (APA, 31.8.2017)