Karrieresprungbrett FH-Studium in Wels

Wer eine Karriere im Technik, Wirtschaftsingenieurwesen oder im LifeScience & Energiebereich anstrebt, der sollte seinen Grundstein in Wels legen. Praxisnah – forschungsstark – international.

Eine Fachhochschule ist die Summe ihrer Studiengänge, ihrer Forschung, ihrer Rankings – aber auch der Menschen, die hier studieren, lehren, forschen und den Betrieb ermöglichen. An der FH OÖ Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels absolvieren derzeit mehr als 2000 Studierende eine der 27 FH-Studienrichtungen.

Knapp 200 Unternehmen – meist vertreten durch eine(n) der 4800 Welser FH-AbsolventInnen – sind im FH-Förderverein Wels organisiert, bieten Studentenprojekte und Praktika an und warten auf die gefragten AbsolventInnen mit gut dotierten Jobs. So ist es nicht verwunderlich, dass 99 Prozent der AbsolventInnen einen Job haben (Quelle AMS). In ihren Köpfen entstehen die Innovationen von morgen!

Hohe Ausbildungsqualität

Dass die Welser FH-Studiengänge höchste Ausbildungsqualität bieten, unterstreichen auch die jährlich durchgeführten CHE-Rankings und die FH-Rankings des "Industriemagazins": Rund 600 Personalisten von großen heimischen Unternehmen bewerten seit Jahren sämtliche Studiengänge an Österreichs FHs. Dabei wurden die Welser Studien bereits mehrmals zu den führenden technischen Studiengängen Österreichs gewählt.

Ein wesentlicher Baustein des Erfolgs der Welser Fakultät ist nicht nur die enge Vernetzung mit der Industrie, sondern auch die anwendungsorientierte Forschung. Die FH Oberösterreich ist die forschungsstärkste FH Österreichs. Die Fakultät in Wels erbringt den Löwenanteil und kann sich damit mit renommierten europäischen Hochschulen messen.

www.fh-ooe.at/campus-wels