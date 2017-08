Ö1-Redakteur Wolfgang Slapansky gestorben

Der promovierte Kulturwissenschafter verstarb im Alter von 57 Jahren

Wien – Ö1-Redakteur Wolfgang Slapansky ist tot. Der promovierte Kulturwissenschafter verstarb am 30. August unerwartet im Alter von 57 Jahren, teilte der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Slapansky wurde am 25. September 1959 in Wien geboren. Er studierte an der Universität Wien Volkskunde (Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaften), seit 1992 arbeitete er beim ORF-Radio, zuerst bei Radio Wien, dann in den Abteilungen Religion und Wissenschaft. Slapansky war Producer der Ö1-Sendereihe "Memo – Ideen, Mythen, Feste".

Darüber hinaus gestaltete er Beiträge und Sendungen in Ö1 für "Logos", "Praxis", "Erfüllte Zeit", "Religion aktuell" und die "Journale", aber auch für die "Dimensionen" und das "Salzburger Nachtstudio". Slapansky verfasste mehrere Bücher zu Themen der Alltagskultur, arbeitete an Ausstellungen mit und war Lehrbeauftragter an der Uni Wien.

Doris Appel, Leiterin der Abteilung Religion im ORF Radio: "Mit Wolfgang Slapansky haben wir einen umfassend gebildeten und so profunden wie begeisterten Radiomacher und integren Kollegen verloren, der sowohl menschlich als auch fachlich nicht zu ersetzen sein wird. Wir werden ihn sehr vermissen." (red, 31.8.2017)