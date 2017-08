Sicherheitspaket neu: Brandstetter beharrt auf Bundestrojaner

Berufsgeheimnisträger sollen stärker geschützt werden, Anknüpfung an Strafdrohung von fünf Jahren Haft

Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wird am Freitag einen "nachgeschärften" Entwurf zum Sicherheitspaket präsentieren. Dieser beinhaltet weiterhin die Überwachung von verschlüsselten Nachrichten. Aufgrund des geplanten Einsatzes von Schadsoftware zur Ermittlung dieser Nachrichten hatte Koalitionspartner SPÖ dem Sicherheitspaket eine Absage erteilt. Doch das Justizministerium bleibt dabei, will jedoch mehr Rechtsschutz bieten. So sollen Berufsgeheimnisträger stärker geschützt werden. Außerdem ist die Zulässigkeitsvoraussetzung nun eine Strafdrohung von mehr als fünf Jahren Haft.

Nationalrat soll Berichte erhalten

Bei der Anordnung und Bewilligung der Ermittlungsmaßnahme soll über die Rechte des Betroffenen informiert werden, außerdem soll dem Nationalrat jährlich über den Einsatz der Spionagesoftware Bericht erstattet werden. Maschinelle Kommunikation soll ausgeschlossen werden: Damit Nachrichten überwacht werden können, muss zumindest ein Kommunikationsteilnehmer menschlich sein. Wie berichtet versteht das Justizministerium unter "Nachricht" nicht nur Chats, sondern auch das Surfen im Internet oder Bestellvorgänge.

Beschlagnahme von Briefen: Mehr Rechtsschutz

Außerdem soll konkretisiert werden, dass IMSI-Catcher lediglich Standortdaten, aber keine Inhaltsdaten erfassen dürfen. Im Bereich der Beschlagnahme von Briefen soll der Rechtsschutzbeauftragte stärker eingebunden werden. Brandstetter will im Nationalen Sicherheitsrat auf die zwischenzeitlich erfolgten Änderungen in Deutschland verweisen, wo der Einsatz von Staatstrojanern erlaubt worden ist.

Es ist zu bezweifeln, dass die Änderungen ausreichen, um eine Zustimmung der SPÖ zu ermöglichen. Klubobmann Andreas Schieder hatte dem Sicherheitspaket im STANDARD-Gespräch in dieser Form eine klare Absage erteilt. Allerdings gibt es SPÖ-Politiker wie Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil, die mehr Gesprächsbereitschaft durchklingen ließen. (fsc, 31.8.2017)