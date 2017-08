Post kauft Drittel an tschechischer Paketfirma

Unternehmen beteiligt sich mit 31,5 Prozent an Paketdienstleister "In Time"

Wien – Die österreichische Post kauft gerade ein paar kleinere Beteiligungen zu. Ende August hat das börsennotierte österreichische Unternehmen 31,5 Prozent der Anteile des tschechischen Paketdienstleisters "In Time" übernommen, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

In Time setzte 2016 mit vier Millionen Paketen rund 10 Mio. Euro um. Die tschechische Gesellschaft wurde im Jahr 1990 als erster privater Kurier- und Paketdienst in Tschechien gegründet. Zum Kaufpreis für die neue Beteiligung machte die Post keine Angaben. Das heimische Postunternehmen ist jetzt in zwölf europäischen Ländern tätig.

Vorige Woche hat die Post bei der Wettbewerbsbehörde den Erwerb der Firma Adverserve Holding (Internet-Werbung) angemeldet. (APA, 31.8.2017)