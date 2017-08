Teeny-Drama "Life is Strange: Before the Storm" erschienen

Herausgeber veröffentlicht emotionales Video über die Bedeutung von Freundschaft

Das Prequel zum episodischen Adventure-Hit "Life is Strange" ist ab sofort erhältlich: "Before the Storm" erzählt die Geschichte von Chloe und Rachel, deren Freundschaft eine ganz besondere ist. Pünktlich zum Auftakt veröffentlicht Herausgeber Square Enix ein emotionales Video über die Bedeutung von Freundschaft. Diese spielt in "Life is Strange" eine substanzielle Rolle.

life is strange "Life is Strange: Before the Storm" – emotionales Video des Herstellers

Drei Jahre zuvor

"Before the Storm" reiht sich zeitlich drei Jahre vor dem Original ein. Als 16-jährige Chloe Price können Spieler die Vorgeschichte der Rebellin in Erfahrung bringen. Diese baut im Laufe des Adventures eine enge Freundschaft zur beliebten Rachel Amber auf, nachdem diese ein erschreckendes Familiengeheimnis aufgedeckt hat. Hauptthematik des episodischen Dramas ist die Beziehung zwischen den beiden Mädchen. Anders als in "Life is Strange" verfügt die Protagonistin allerdings nicht über magische Fähigkeiten. Getroffene Entscheidungen haben jedoch nach wie vor Konsequenzen, die sich durch die gesamte Geschichte ziehen. "Before the Storm" besteht aus drei Episoden, die in ungewissen Abständen zueinander erscheinen werden.

playstation "Life is Strange: Before the Storm" Trailer

Wer das Sequel bereits gespielt hat, wird das Ende des Abenteuers bereits kennen. Für alle anderen dürfte "Life is Strange: Before the Storm" einen Einstieg in die Serie Wert sein, denn der Vorgänger begeisterte sowohl die Fachpresse als auch Millionen von Spielern. Episode Eins von Drei trägt den Titel "Awake" und ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. (ke, 31.8.2017)