Südtiroler Separatisten publizieren umstrittene Landkarte

"Merkheft" für Schüler zeigt italienische Provinz als Bestandteil Österreichs

Wien/Bozen – Die Partei "Süd-Tiroler Freiheit" hat laut italienischen Medienberichten vom Mittwoch ein "Merkheft" für Schüler vorgestellt, in dem eine Landkarte zu finden ist, die Südtirol innerhalb der österreichischen Staatsgrenzen zeigt. 2.000 dieser Merkhefte (online nicht verfügbar) sollen kostenlos an Schüler in ganz Tirol und Südtirol verteilt werden.

Laut der Webseite der Partei ist das Ziel des Merkhefts, dass Schüler in Südtirol ihre Heimat besser kennenlernen sollen. Die Landkarte zeigt Südtirol als Teil der Republik Österreich, um die "Verbundenheit Südtirols mit Österreich zu demonstrieren."

Auf einer auf der Webseite wiedergegebenen Pressekonferenz am Dienstag erklärte Fraktionsvorsitzender und Gründungsmitglied der Partei, Sven Knoll, dass "Südtirol eben nicht mehr als Teil Italiens eingezeichnet (ist), damit sich die Schüler an diesen Anblick gewöhnen und auch daran gewöhnen, dass Südtirol nicht Italien ist."

Dass diese Darstellung zu Diskussionen anrege, sei von der "Süd-Tiroler Freiheit" erwünscht. Die Partei veröffentlicht seit 2010 Merkhefte für Schüler, die bereits in der Vergangenheit politisch umstritten waren. Das Heft wurde an verschiedenen Schulen verboten. (red, APA, 31.8.2017)