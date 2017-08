PS Plus, Xbox Gold: Die Gratisspiele im September 2017

Games-Nachschub für Abonnenten der Premiumdienste angekündigt

Sony und Microsoft haben die neuen kostenlosen Games für den Monat September der Premiumdienste Playstation Plus und Xbox Live Gold angekündigt. Zu den Highlights gehören das Superheldenepos "InFamous: Second Son" für PS4 und das Rennspiel "Forza Motorsport 5" für Xbox One. Um Zugang zu den Games zu erhalten, benötigen Kunden eine der jeweiligen Mitgliedschaften.

Playstation-Plus-Games im September 2017

inFAMOUS: Second Son (PS4)

Child of Light (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PS4 bonus title – PS VR required)

That’s You (PS4 bonus title)

Truck Racer (PS3)

Handball 2016 (PS3)

We Are Doomed (PS Vita & PS4)

Hatoful Boyfriend (PS4 & PS Vita)

Alle genannten Spiele werden ab dem 6. September im Playstation Store erhältlich sein.

wirspielen

Xbox-Live-Gold-Games im September 2017:



Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition (vom 1. bis zum 30. September für Xbox One verfügbar)

Oxenfree (vom 16. September bis zum 15. Oktober für Xbox One verfügbar)

Hydro Thunder Hurricane (vom 1. bis zum 15. September auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar)

Battlefield 3 (vom 16. bis zum 30. September auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar)

(red, 31.8.2017)