Avocado-Auberginen-Dip mit Rote-Rüben-Kartoffel-Wedges

foto: mandelbaum verlag

Kathrin Konrad

Avocado

Mandelbaums kleine Gourmandise Nr. 11

Mandelbaum Verlag 2017

60 Seiten, 12 Euro



Avocados sind in den letzten Jahren zum Liebling vieler Ernährungsrichtungen geworden. Sie werden als "Superfood" bezeichnet, Veganer lieben sie etwa wegen Ihres hohen Fettgehaltes und der leichten Verfügbarkeit. Die indigenen Völker Südamerikas nennen sie deshalb auch "Butter des Waldes".

Kathrin Konrad hat in der "kleinen Gourmandise Nr. 11" viele Geschichten und interessante Informationen zur Avocado zusammengetragen. Man merkt diesen an, dass die Autorin eine große Liebe mit der grünen Frucht verbindet. Jeder Aspekt wird freundlich ausgeleuchtet, doch auch die zuletzt in Verruf gekommenen Anbaumethoden werden nicht verschwiegen.

Praktische Tipps zum Umgang mit Avocados und die idealen Partner der "Alligatorbirne", leiten zum Rezeptteil über. Und da wird die Avocado dann kombiniert mit Fisch und Meeresfrüchten, mit rosa Grapefruit oder Zwiebel und Ei. Das Rezept für "Geröstete Blutwurstscheiben mit Apfel und Avocado" klingt exotisch, aber stimmig.

Das schlanke, elegante Büchlein ist ein weiteres gelungenes Nachschlagewerk aus der Gourmandisen-Familie. (Helga Gartner, 13.9.2017)





