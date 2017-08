Pornoseite Brazzers schenkt Studenten Gratis-Abo

Volljährige College-Studenten können vier Monate kostenlos auf Inhalte zugreifen, außerdem Wettbewerb um 25-Jahre-Abo

Pornoanbieter Brazzers lockt Studenten mit kostenfreien Abos – vorerst allerdings nur in den USA. Dort können sich College-Studenten, die volljährig sind, um eine Gratis-Mitgliedschaft bei der Seite bewerben. Insgesamt sollen 5.000 Abos verschenkt werden. Außerdem hat die Seite einen Wettbewerb ausgerufen, bei dem User eine 25-Jahre-Mitgliedschaft gewinnen können. Sie müssen in einem Essay oder Video erklären, "wie mir Brazzers geholfen hat, einen College-Abschluss zu schaffen."

"Vom Prüfungsstress entspannen"

Brazzers will Studenten dabei helfen, sich "vom Prüfungsstress zu entspannen." Die PR-Aktion schlägt im Netz momentan hohe Wellen. Pornohersteller müssen zusehends auf derartige Initiativen zurückgreifen, um gegen die große Masse an illegalen oder gratis ins Netz gestellten Pornoclips zu bestehen. Als Vorzeigeplattform im Bereich der Markenbildung gilt etwa Pornhub, das etwa jährliche Statistiken zur Nutzung von Pornografie in einzelnen Ländern publiziert. (red, 31.8.2017)