iPhone 8: Software-Leiste soll Home-Button ersetzen

Apple plant große Änderungen am iPhone-Interface – das Smartphone wird künftig mit Wischgesten gesteuert

Apple plant für das neue iPhone die größte Design-Veränderung seit Jahren. So soll der Home-Button verschwinden, der bislang Startpunkt für zahlreiche Interaktionen mit dem Gerät gewesen ist. Stattdessen kommt eine Software-Leiste zum Einsatz, die dem Dock auf iPads mit aktuellem iOS 11 ähnelt.

So kann Apple das nun fast rahmenlose Display deutlich vergrößern. Doch am Home-Button hängen momentan viele Befehle: Ein Klick führt Nutzer in den Startbildschirm, ein langer Klick aktiviert Sprachassistentin Siri. Mit einem Doppelklick werden alle offenen Apps angezeigt, zwischen denen hin- und hergewischt werden kann.

Software-Leiste

All das will Apple nun mit einer Software-Leiste bewerkstelligen. Bloomberg hat die Änderungen im Detail präsentiert. Das Wirtschaftsmagazin beruft sich auf Insider bei Apple, die über die Pläne informiert sind. So soll die neue Software-Leiste in die Mitte des Displays gezogen werden können. Dann öffnet sich beim Startbildschirm die Telefon-App, beim Aufenthalt in einer App das Multitasking-Center oder der Startbildschirm.

And what the 'iPhone 8' homescreen could look like — iPad-style Dock and edge-gesture indicator (via @charavel) pic.twitter.com/mA1Iv2Fq4G — Steve T-S (@stroughtonsmith) August 30, 2017

Außerdem plant Apple zahlreiche andere Neuerungen. So soll ein Gesichtsscanner zum Einsatz kommen, mit dem das Gerät entsperrt werden kann. Außerdem setzt das iPhone nun auf OLED-Displays, die ein deutlich besseres Bild liefern. Offiziell sollen diese Neuerungen am 12. September bekanntgegeben werden. (red, 31.8.2017)