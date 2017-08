Tesla plant offenbar Standort in Tirol

US-Elektrofahrzeugbauer führt laut TT Miet-Gespräche mit Infrarotkabinen-Hersteller Physiotherm – Zudem werden Mitarbeiter für Standort in Thaur gesucht

Thaur/Palo Alto – Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla plant offenbar eine Niederlassung in Thaur in Tirol. Derzeit sucht der Autobauer nämlich auf seiner Homepage nicht nur Mitarbeiter für Thaur, sondern führt auch Gespräche mit dem Infrarotkabinen-Hersteller Physiotherm, der für seinen Standort einen Mieter sucht, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Donnerstagsausgabe.

Physiotherm hat in den vergangenen Monaten seine Logistik nach Deutschland ausgelagert. Geschäftsführer Josef Gunsch bestätigte der TT, dass man aktuell neben dem Wasseraufbereiter BWT weitere Mieter für Thaur suche und mit einigen Interessenten Gespräche führe – darunter eben auch Tesla. Mehr verriet Gunsch nicht. (APA, 31.8.2017)