Heftige Regenfälle in Indien: Monsun zerstört Häuser in Mumbai

Suche nach Vermissten in Trümmern – Zahl der Monsun-Toten steigt – Regenmenge eines ganzen Monats fiel an einem Tag

Mumbai – Beim Einsturz eines Wohnhauses in der indischen Millionenstadt Mumbai ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Rund 40 weitere wurden noch vermisst, wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten. Die Zahl der Toten durch Starkregen und Überschwemmungen in Mumbai stieg damit auf elf.

Das vierstöckige Wohnhaus in dem dicht besiedelten Viertel Bhendi Bazaar stürzte Donnerstagfrüh ein, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Mehr als 40 Rettungskräfte waren im Einsatz. Sie konnten vorerst vier Bewohner aus den Trümmern retten. Ein weiterer Mensch wurde tot geborgen.

Schäden durch Monsun

Zahlreiche weitere Häuser in Mumbai wurden zerstört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. An einem einzigen Tag gingen über der Stadt mit ihren 20 Millionen Einwohnern fast so große Regenmengen nieder wie sonst im gesamten Monat. In zahlreichen Unternehmen, aber auch in Tempeln wurden Notquartiere geschaffen. In der Stadt sind unter anderem die zwei größten Börsen des Landes beheimatet. 2005 wurden bei Überschwemmungen mehr als 500 Menschen getötet, die meisten von ihnen in den Elendsquartieren. Dort lebt die Hälfte der Einwohner des früheren Bombay.

In Südasien herrscht derzeit Monsun. Insgesamt kamen seit Juni in Indien, Nepal und Bangladesch bereits mehr als 1.500 Menschen infolge der heftigen Regenfälle ums Leben. Der Monsun dauert bis September an. Jedes Jahr fordert er zahlreiche Opfer. Die meisten ertrinken, werden von Erdrutschen begraben oder sterben durch Stromschläge. (APA, red, 31.8.2017)