Streik in portugiesischem Volkswagen-Werk

Arbeitsausstand wegen geplanter Samstags-Schicht – In der Fabrik in Palmela arbeiten 3.500 Leute

Lissabon/Wolfsburg – Arbeiter eines portugiesischen Volkswagen-Werks sind am Mittwoch in den Streik getreten. "Die Beteiligung am Arbeitsausstand ist sehr hoch, die Produktion in der Fabrik steht komplett still", sagte Gewerkschaftsführer Eduardo Florindo. Demnach ist der Streik für 24 Stunden angesetzt und richtet sich gegen Pläne der Geschäftsführung, eine verpflichtende Samstags-Schicht einzuführen.

Mit der Samstags-Schicht möchte VW in der Fabrik Autoeuropa in Palmela, etwa 30 Kilometer südlich von Lissabon, die Produktion eines neuen Automodells vorantreiben. In der 1995 eröffneten Fabrik arbeiten rund 3.500 Menschen. (APA, 30.8.2017)