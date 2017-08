Heute ist der Traum von der Hajj leichter erfüllbar

In sehr alten Berichten über die Hajj fehlen nicht die Schilderungen von Skeletten von Menschen und Tieren, die die Reiseroute durch die Wüste säumten. Sehr früh wurde deshalb eine von Funktionären überwachte Infrastruktur des Pilger-Karawanenwesens geschaffen, auf die sich die Pilger stützen konnten. Auch für ihre religiöse Instruktion wurde gesorgt. Trotzdem blieb so eine Hajj eine riskante Sache. Hunderte, manchmal tausende Pilger starben an Hitze und Durst.

WISSEN: Pilger sind ständig in Bewegung

Die große Herausforderung für die Hajj-Logistiker besteht darin, dass die Menschenmassen stets in Bewegung sind, die mehrtägigen Rituale finden an unterschiedlichen Orten statt, dabei legt der Pilger rund 25 Kilometer zurück. Die meisten Pilger machen zuerst den Tawaf (siebenmalige Umrundung der Kaaba in der großen Moschee in Mekka). Innerhalb der Anlagen gibt es den siebenmaligen Gang zwischen den Hügeln Safa und Marwa. Weiter geht es nach Mina zum Beten, bevor man nach Arafat weiterzieht, dem am weitesten entfernten Punkt. Nach Sonnenuntergang geht es auf dem Rückweg bis Muzdalifa, mit den dort gesammelten Steinen wird am nächsten Tag bei Mina die Steinigung des Teufels vorgenommen. Damit bricht das Opferfest an. Nach der Rückkehr nach Mekka wird noch ein Abschieds-Tawaf vollzogen. (guha)