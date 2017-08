TV- und Radiotipps für Donnerstag, 31. August

Das manipulierte Bild, Scobel: Fakes & Fakten, Am Schauplatz: Alles für den Sport, Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen, Talk im Hangar-7: Wahl-Spezial mit Sebastian Kurz, Scanners – Ihre Gedanken können töten

SWITCH LIST

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Glyphosat Seit rund zwei Jahren wird in Europa darüber diskutiert, ob Glyphosat eine neue Zulassung bekommen soll oder nicht. Das Gift wird weltweit zur Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft, aber auch in Privatgärten eingesetzt. Ob das gefährlich ist, darüber wird gestritten. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Der Sound von Tiflis – Georgien im Umbruch Auch wenn die Regierung des Landes seit der Unabhängigkeit Georgiens Richtung EU blickt, sind in vielen Köpfen die neuen Werte und der moderne Lifestyle noch nicht angekommen. Die Kirche hat enormen Einfluss, Homosexualität wird tabuisiert. Bis 20.15, Arte

foto: boris quartram

20.15 DOKUMENTATION

Das manipulierte Bild Der Film von Claus U. Eckert zeigt, welche Auswirkungen digitale Manipulationen auf den Journalismus haben und mit welchen Methoden Fälschungen enttarnt werden können. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Scobel: Fakes & Fakten – Was ist echt und was ist falsch? Über Wahrheit und Wirklichkeit in Zeiten von Fake-News diskutiert Gert Scobel mit dem Philosophen Markus Gabriel, der Historikerin Lorraine Daston und dem Medienwissenschafter Bernhard Pörksen.

Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Alles für den Sport Wenn Kinder Leistungssport betreiben, dreht sich in deren Familie oft das ganze Leben darum. Zeitplanung, Ernährung und Urlaube, alles wird dem Erfolg des Kindes untergeordnet. Christine Grabner und Katrin Mackowski haben österreichische Eiskunstlauf- und Schwimmtalente über mehrere Monate begleitet. Bis 22.00, ORF 2

21.45 KRIMI

Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen (D 1961, Akos von Ratony) In der Cosmos-Bar werden drei junge Frauen ermordet aufgefunden. Neben den Leichen liegen gelbe Narzissen. Scotland Yard beauftragt Jack Tarling, den Sicherheitschef der Global Airways aus Hongkong, den Mord aufzuklären. Der Inhalt einer Ladung künstlicher Blumen bringt ihn auf eine Spur. Krimi mit Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski in den Hauptrollen. Bis 23.20, ORF 3

foto: orf/taurus

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wahl-Spezial mit Sebastian Kurz Großhandelskauffrau Verena Zyczkowski, Muhammed Yüksek (Angestellter) und Touristenführer Ferdinand Kolar stellen ihre Fragen an den ÖVP-Chef. Thomas Hofer analysiert, Michael Fleischhacker moderiert. Bis 23.30, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner Nordkorea feuerte eine militärische Rakete über Japan. Der UN-Sicherheitsrat kritisierte dies einstimmig, Trump drohte mit Feuer und Wut. Es stellt sich die Frage: Droht der Welt ein neuer Krieg? Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco mit 1) Onlineshop statt Filialen: weniger Jobs trotz höherer Umsätze. 2) Sparen statt Urlaub: wo sich jetzt Geld anzulegen auszahlt. 3) Sommerfrische wieder gefragt: wie Bad Ischl, Gastein und Semmering Gäste anlocken. Bis 23.05, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Gäste sind diesmal Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, Fußballer Herbert Prohaska, Journalist Michael Hufnagl, Gertraud Burtscher, (Organisatorin der "Oma-Revolte") und ÖFB-Teamspielerin Nadine Prohaska. Bis 0.05, ORF 2

23.25 THRILLER

Scanners – Ihre Gedanken können töten (CDN 1981, David Cronenberg) Cameron Vale hat telekinetische und telepathische Fähigkeiten, die er nicht kontrollieren kann. Die Firma ConSec nimmt ihn in ihre Obhut, Cameron soll zu einer Waffe werden. Verstörend. Bis 1.05, Arte