T-Mobile bringt neuen Wertkartentarif mit frei wählbaren Einheiten

4.000 oder 15.000 Einheiten für SMS, Telefonieminuten und MB Daten

T-Mobile startet am 31. August einen neuen Klax-Wertkartentarif, bei dem nicht eine bestimmte Anzahl an SMS, Telefonieminuten und Daten inkludiert sind. Stattdessen gibt es eine fixe Zahl an Einheiten, die man frei aufteilen kann.

Kunden können den Tarif mit 4.000 Einheiten um zehn Euro im Monat oder 15.000 Einheiten um 15 Euro monatlich wählen. Als eine Einheit zählt jeweils ein SMS, eine Telefonieminuten und ein MB Daten.

Beim 15.000-Tarif handelt es sich allerdings nur um einen Aktionstarif, der für zwei Monate angemeldet werden kann. Eine Vertragsbindung gibt es nicht. Die Rufnummer bleibt zwölf Monate nach der letzten Aufladung aktiv. (red, 30.8.2017)