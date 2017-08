Immer weniger Briefverkehr: Postler wird zum Sozialhelfer

In Frankreich müssen die Briefträger umsatteln und sich mehr als eigentliche Sozialhelfer für alte und kranke Menschen betätigen

Briefträger Quentin muss unter der Masse von Liftknöpfen nicht lange suchen: "Stockwerk 37", sagt er auswendig, und hoch geht die Post. Weit über den Dächern von Paris, in einem anony- men Wolkenkratzer des Vorortes Puteaux, wohnt Michèle Karpelès, eine 75-jährige Dame, die in diesen Sommerwochen noch alleinstehender ist als sonst. Ihr Bruder hat deshalb bei der Post einen Urlaubsdienst gemietet: "Veiller sur mes parents", zu Deutsch: Auf meine Eltern aufpassen. Oder eben auf die Schwester.

Freudig öffnet Frau Karpelès die Wohnungstür, um den bärtigen Briefträger in Jeans und Postweste zu begrüßen. Quentin Vetier kommt zweimal die Woche – nicht um die Post abzuliefern, sondern um mit der Rentnerin einen kleinen Schwatz zu halten. "Meine Freundinnen vom Racing Club besuchen mich nie, die haben Angst vor der Höhe", lacht die rüstige Seniorin, die gerade wütend auf den Hauswart ist: "Der hält mich für verrückt, weil ich ihm gestern einen Wasserschaden gemeldet habe; doch ausgerechnet, als er vorbeikam, hielt der Hahn."

Veterinär für die Katze

Quentin verspricht, sich um die Sache zu kümmern. Auch nach der Katze schaut er, die sich unter dem Bett verkrochen hat, obwohl sie sonst um den Briefträger streicht. "Sie hat eine geschwollene Wange", diagnostiziert Quentin. "Da suchen Sie vielleicht besser den Veterinär auf."

Der Briefträger bewegt sich in der Dreizimmerwohnung wie zu Hause. Bei der Rückkehr aus der Küche fragt er die Besitzerin, ob sie sich nicht einen kleinen Einkaufwagen zulegen wolle. "Ach, damit sieht man so alt aus", entgegnet diese. Nach einer kleinen Diskussion findet sie die Idee aber gar nicht so schlecht. Bis zu Quentins nächstem Besuch will sie es sich überlegen.

Nach dem Abschied informiert der Briefträger seinen Auftraggeber per Diensthandy, dass alles in Ordnung sei mit der Schwester. Die kleine Stippvisite hat steuerbereinigt weniger als zwei Euro gekostet (29,90 Euro im Monat). Nach Angaben der Post wurde der brandneue Dienst bereits 700-mal abonniert.

Spezielle Ausbildung

Die Hälfte der 73.000 französischen Briefträger hat bereits eine entsprechende Ausbildung erhalten. Sie beschränkt sich weitgehend auf die Bewältigung der Formalitäten; die menschliche Seite lässt sich nicht anlernen. "Die Briefträger sind in Frankreich nach den Bäckern die beliebteste Berufsgattung", meint Quentin mit sichtbarem Stolz. "Wir kriegen Einblick in das Privatleben der Leute, was ein hohes Vertrauenskapital erfordert."

Deshalb verfällt die französische Post vermehrt auf solche Dienstleistungen. Das Volumen des Briefverkehrs sinkt jährlich um sechs Prozent, da der private und geschäftliche Austausch immer häufiger über das Internet abgewickelt wird. Dessen ungeachtet will La Poste ihren Umsatz von 23,2 Mrd. Euro bis 2020 auf 25 Milliarden ausbauen, wie Konzernvorsteher Philippe Wahl kürzlich angekündigt hat.

Mehr Nebendienste

Während der Brief- und Paketversand heute weniger als die Hälfte des Umsatzes ausmachen, werden die Nebendienste stark ausgebaut. "Auf meine Eltern aufpassen" ist nur einer von vielen. Frankreichs Briefträger installieren zum Beispiel auch neue TNT-Kanäle in den Fernsehgeräten oder sammeln in abonnierten Kleinbetrieben Altpapier ein.

In Marseille begann diesen Sommer ein Pilotprojekt für die Lieferung von Medikamenten an bedürftige Personen, die den Gang zur Apotheke nicht mehr schaffen. Ebenfalls in Südfrankreich, in der Gemeinde Saint-Maximin- la-Sainte-Baume, stellen speziell ausgebildete Postbeamte Briefe und kleine Pakete mit einer Drohne an verzettelte Unternehmensstandorte zu. Auch dieser Dienst soll ausgebaut werden.

Mit all diesen Angeboten will die französische Post zu einem "universellen Anbieter" (Eigenwerbung) werden. Neben dem angestammten Bankdienst – mit Darlehen, Krankenversicherungen und Rechtshilfe – baut sie weitere Standbeine als Dienstleisterin auf.

Alternative zum Altersheim

2016 übernahm sie das Unternehmen Axeo, das über 200 Agenturen im ganzen Land Haushaltshilfe, Garten- und Bastelarbeiten anbietet. Das soll laut einer Mitteilung von La Poste älteren Leuten erlauben, in ihrer angestammten Umgebung zu bleiben und nicht in ein Altersheim ziehen zu müssen. In die gleiche Richtung zielt die Übernahme des Unternehmens Asten Santé in diesem Juni. Damit strebt die französische Post auch die Lieferung von Gesundheitsgeräten in Privathaushalte an. "Unser Beruf wird immer vielseitiger", meint Quentin, der seinen ursprünglichen Job als Informatiker aufgegeben hat. "Briefträger sein ist interessanter." (Stefan Brändle aus Puteaux, 31.8.2017)