ProSiebenSat1Puls4 beim Publikum unter 50 deutlich vor ORF

28 Prozent Marktanteil bei Zwölf- bis 49-Jährigen – ORF-Gruppe hält bei 24,4

Wien – Österreichs größte Privatsendergruppe ist spätestens nach der Übernahme von ATV größte Sendergruppe im Land – beim Publikum unter 50, das gemeinhin als die Werbezielgruppe gilt. Der Stand im August beim Publikum von zwölf bis 49 Jahre: 28 Prozent Marktanteil für die Programme von ProSiebenSat1Puls4 (nach 27,6 im Juli) in Österreich. Die Programme der ORF-Gruppe kommen hier – Stand: Mittwoch – nach STANDARD-Infos auf 24,4 Prozent.

Gegenüber dem August 2016 (mit Olympischen Spielen in Rio auf ORF 1) haben die Hauptprogramme des ORF nach diesen Informationen auch beim Publikum unter 50 Jahren nachgegeben: ORF 1 hatte vor einem Jahr 13,1 Prozent Marktanteil, im August 2017 nun 11,9 Prozent. ORF 2 liegt nach 11,2 nun bei 10,2 Prozent beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren. Die ORF-Gruppe hatte vor einem Jahr noch 26 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.

ProSiebenSat1Puls4 veröffentlichte am Mittwoch vorläufige Monatswerte für seine Sender – die Werte in der Werbezielgruppe: Puls 4 legte nach Unternehmensangaben gegenüber dem August 2016 leicht auf vier Prozent zu, ATV kräftiger auf 4,1 Prozent. ATV 2 habe mit 0,6 Prozent in dieser Zielgruppe seinen besten Monatswert seit Start. (red, 30.8.2017)