Lösungsmittel in Flammen: Pinzgauerin bei gewaltiger Verpuffung verletzt

Unfall bei Reinigungsarbeiten – Kollegen löschten brennende Kleidung – 57-Jähriger bei Sturz von Dach im Flachgau verletzt

Stuhlfelden/Hallwang – Bei Arbeitsunfällen sind am Mittwoch im Bundesland Salzburg zwei Menschen verletzt worden. Im Pinzgau kam es bei Reinigungsarbeiten zu einer gewaltigen Verpuffung, bei der eine 43-Jährige Verbrennungen erlitt und hoher Schaden entstand. Im Flachgau stürzte ein 57-Jähriger bei Dachdeckerarbeiten rund acht Meter auf eine Asphaltfläche, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

In Stuhlfelden im Pinzgau führte am späten Vormittag eine Einheimische Reinigungsarbeiten in der Werkstatt eines Raumausstatters durch. Die Frau wollte dabei mit einem elektrischen Bodenreiniger Klebereste beseitigen. Dazu verwendete sie ein Lösungsmittel. Dämpfe dieses Mittels dürften in das nicht explosionsgeschützte Gerät gelangt sein, wodurch es zu der Verpuffung kam.

Schnelle Reaktion

Die Kleidung der 43-Jährigen fing Feuer. Die Frau rannte ins Freie, wo Kollegen das Feuer mit einem Gartenschlauch löschten und die Frau danach sofort versorgten. Nach der Erstbehandlung durch zwei Notärzte brachte sie der Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bayern. Durch die Verpuffung entstand nicht nur im Keller, in dem sich die Werkstatt befindet, sondern auch im Büro und Verkaufsraum im Erdgeschoss großer Schaden. Unter anderem wurden massive Türen aus den Angeln gerissen.

In Hallwang im Flachgau warenein 57-jähriger Pole und ein 20-Jähriger um 13 Uhr mit einer Hebebühne auf das Dach eines Gebäudes gefahren, um dieses abzumontieren. Der Pole wollte auf dem Dach die Sicherheitsgurte holen und kam dabei aus unbekannter Ursache zu Sturz. Er fiel rund acht Meter in die Tiefe und prallte auf dem Asphalt auf. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus geflogen. (APA, 30.8.2017)